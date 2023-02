Lydia Lozano pierde los nervios con Carmen Alcayde: “¡No quiero saber nada de ti!”

Carmen Alcayde ha pedido perdón a Lydia Lozano por decir que fue ella quien, con su marido, acudió a un local de intercambio de parejas. La colaboradora negaba haber practicado este juego con Charly, apuntaba que solo fue al local a celebrar un cumpleaños y reprochaba a su amiga que no la llamara para contrastar la información. Sin embargo, cara a cara, el enfrentamiento ha aumentado tanto de tensión que Lydia no quiere volver a saber nada de ella.

24 horas después, Lydia ha desmentido que su relación sea abierta o que hagan intercambio de parejas: fue a este local, pero solo a celebrar el cumpleaños de una amiga, dueña del lugar. Además, se mostraba muy molesta contra Carmen porque no entiende que diera su nombre sin ni siquiera llamarla, dado que son muy amigas.

“¿Me vas a perdonar algún día?”, preguntaba Carmen y Lydia le pedía tiempo porque ella tiene “cero rencor” pero necesita distanciarse de lo sucedido. Eso sí, dejaba claro que no ha entendido los motivos de su amiga, que dice haber dado su nombre porque todo le parecía una broma, una información sin importancia que Lydia iba a desmentir.

Además, Lydia reprochaba a Carmen sus stories y es que, tras el primer asalto en el plató de ‘Sálvame’, publicó el atracón de chocolatinas que se había dado y luego le pidió perdón con una canción metida en la cama, eso sí, Lydia se dio cuenta que aún estaba “maquillada”: “No he entendido nada y tus stories menos, me pareció una coña”; “y lo que hice aquí también fue una coña”, se defendía Carmen.

Lydia no entiende esta broma ya que Carmen conoce a su marido: “Jugaste a este circo que ni te va ni te viene, haber dado la cara por mí como yo la di contigo cuando te pasó lo que te pasó, yo te creí, di la cara por ti y ni dije ni si sí ni si no. Hay cosas con las que no se juegan ni por una silla ni por sueldo, la amistad es sagrada”.