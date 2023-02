“Tenemos que decir que Raquel aquí no quiere venir y me han dicho que no quiere porque dice que como no la dejan venir con tuppers”, bromeaba Jorge Javier Vázquez. El presentador aludía a una información que cuestionaba la asistencia de Raquel Bollo a los Goya y el testimonio que apuntaba que la excolaboradora no habría parado de comer durante el aperitivo en la gala de los Goya a la que fue invitada.