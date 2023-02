Jorge Javier Vázquez se rompe con el testimonio de Miguel Frigenti: "Tengo ganas de llorar"

Miguel Frigenti asegura que Jacobo Ostos le propinó un puñetazo en una discoteca tras decirle esta frase: “Me dijo ‘con los muertos no se juega, maricón. Y, acto seguido, me pegó le puñetazo”.

Aunque al principio no tomó medidas, Miguel se levantó a la semana siguiente y decidió acudir al hospital para después, con un parte de lesiones, denunciar al hijo de Jaime Ostos en comisaría.

Además, nos contaba que esto le ha llevado a su infancia, que a él le marcó mucho. Y es que para él, el recreo era “un martirio” y es que había chicos que se metían con él: “Un día los profesores hacían guardia y no hicieron nada (…) Mis hermanos lo veían, pero no me ayudaban”.