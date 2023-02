Miguel Frigenti denuncia a Jacobo Ostos: "Desde el hospital se fue a la policía"

"Las hostias correctivas, gracias a Dios, en mi familia no las hemos vivido, yo no sé cómo se ha criado él (...) Mi hermano ha pasado una noche horrible, ha tenido fuertes dolores en el pómulo y en la cabeza, en el hospital se ha hecho pruebas y acto seguido ha ido a la policía a presentar una denuncia (...) Se ve que es algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo, no ha aprovechado la oportunidad de pedir disculpas".