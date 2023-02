Miguel Frigenti acusa a Jacobo Ostos de pegarle un puñetazo: "No eres nadie para ponerme la mano encima ni para insultarme"

Jacobo Ostos confiesa haber agredido a Miguel Frigenti: "Le di una bofetada correctora"

Miguel Frigenti denuncia a Jacobo Ostos: "Desde el hospital se fue a la policía"

"Me dijo ‘con los muertos no se juega, maricón", narraba Miguel Frigenti en 'Sálvame'

Tras un fin de semana en el que tras acudir al hospital denunció a Jacobo Ostos, Miguel Frigenti rompe su silencio en 'Sálvame’ y cuenta que el hijo de Jaime Ostos le propinó “un puñetazo” que le ha provocado inflamación y un moratón en la cara. Además, el colaborador de 'Sálvame' denuncia el insulto que le dedicó instantes antes.

“Flipando” por el debate que se ha generado, Miguel Frigenti apuntaba que aunque no ha sufrido una lesión grave, lo que sufrió por parte de Jacobo Ostos habría sido una agresión: “No me pegó un tortazo, me pegó un puñetazo”.

A consecuencia de esto, Miguel tiene el pómulo inflamado y morado. Eso sí, dejaba claro que no entrará en "dimes y diretes” con el hijo del torero: “No voy a entrar en un debate”. Es más, narraba que también le insultó: “Me dijo ‘con los muertos no se juega, maricón. Y, acto seguido, me pegó le puñetazo”.

“Mis gafas salieron volando”, seguía narrando Miguel, que no consiguió encontrarlas: “No voy a convertir esto en un debate”.

Miguel Frigenti: "Me duele más la humillación ¿Qué tengo que venir, sangrando?"

Se ha criticado que Miguel, en lugar de acudir inmediatamente al hospital, se quedara en la discoteca trabajando como imagen y luego se marchara a casa. El colaborador nos explicaba que se quedó en "shock" y sintió "mucha vergüenza" porque se veía solo: "Llevaba trabajando solo tres semanas y pensé 'la que he organizado".

Todo el mundo le consoló y, cuando rato después, empezó a sentir un pitido en el oído se marchó a casa. Fue al día siguiente cuando se levantó y decidió acudir al hospital y a denunciar a comisaría: "Me duele más la humillación ¿Qué tengo que venir, sangrando? Fue una agresión ¿A que no se lió a tortas con los colaboradores? ¿Por qué conmigo sí? Porque mido 1.60 y porque soy maricón", decía.

Jacobo dice que solo le dio una "bofetada correctora" pero Miguel replicaba que no está acostumbrado a este tipo de correctivos: "¿Quién es él para erigirse como corrector de nadie? No lo entiendo". En su opinión, Jacobo está "orgulloso" de lo que hizo y le acusaba: "Él me pega de forma consciente, le condenarán a pagarme 300 euros, él dice una torta 300 euros, para él es como comprar algo".

Miguel se sintió "desnudo" y solo. Además, nos confesaba que echó de menos a su novio, que estaba de viaje, y a alguien muy importante para él de quien ahora está distanciado.

Jacobo Ostos advierte a Miguel Frigenti

Jacobo Ostos dice en ‘Sálvame’ que el asunto le va a “explotar” en las manos a Miguel porque, asegura, miente: “Encima te voy a denunciar yo a ti por denuncia falsa por injurias y calumnias”. Y es que Jacobo solo asume haberle dado una “bofetada” con una única intención: “Le enseñé respeto, no le quise hacer daño (…) “Para mí es la misma falta de respeto que se hablase de mi padre recién fallecido. Si lo veo a los cinco minutos de decir eso en televisión no le meto una bofetada”

Miguel Frigenti planta cara a Jacobo Ostos

"No voy a comentar nada de este señor, lo voy a comentar cuando vaya al juicio y no voy a hablar de este señor, no tiene categoría para que yo hable de él", decía Miguel en plató. Espera que la discoteca tenga cámaras que reflejen lo sucedido, tiene su parte de lesiones y le denuncia.