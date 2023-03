Belén Esteban muestra sus pruebas contra Alicia Senovilla: "Creo que es mala persona"

Erasmo asegura que si Belén se enfada es porque “tiene mucho que callar” y añade que la colaboradora y la presentadora fueron “amigas” que pasaron cosas juntas. Eso sí, negaba que el motivo del conflicto sea que Belén no le quisiera como representante: “Belén un día me pidió que la representara y yo dije que no, Belén era la madre de la hija de un torero muy mediático, nada más”.

“Cuando la gente no tiene trabajo y tiene que estar compartiendo piso se tiene que agarrar a cualquier cosa”, decía Belén nada más escuchar las declaraciones del exmarido de Alicia Senovilla: “A veces tienes que hacer cosas de las que no te puedes sentir orgulloso y esta es una de ellas”.

Sobre este último punto ha recibido información y es que se ha puesto en contacto con ella alguien con quien no hablaba desde hace años pero que todos conocen. Esta persona le ha enviado una foto captada en el momento en que sufrió la bajada de azúcar. No la ha querido mostrar por lo delicado de la situación, pero sí la describía y se la mostraba a Jorge Javier Vázquez: “Como verás, estoy con médicos, con sueros y una persona que todo el mundo conoce”.

“No se ve ni a Alicia ni a su marido”, decían tras ver la imagen y la colaboradora, molesta, se quejaba: “No digo que sea mala persona ¿O me lo habéis escuchado?”, preguntaba Belén; “¿Pero lo piensas?”, replicaba Jorge Javier; “Sí”, decía ella y lo argumentaba: “Es una historia que pasó hace 20 años y ella no fue mi descubridora, no soy la tumba de Tutankamón, no me tienen que descubrir”