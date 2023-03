Miguel Frigenti reprocha a sus hermanos que no le hayan apoyado: "Me he sentido solo"

Miguel Frigenti afirma que Jacobo Ostos le propinó un puñetazo en una discoteca y confiesa que se sintió solo

"Les dije ‘Ya os vale que no me hayáis acompañado", decía Miguel Frigenti

Alberto Frigenti interviene en directo en 'Sálvame': “Tú también podrías habernos dicho que necesitabas que te acompañáramos”

Miguel Frigenti ha denunciado a Jacobo Ostos por agresión. El colaborador de ‘Sálvame’ acudió al hospital y luego a comisaría, pero estuvo solo en todo momento. Su pareja estaba de viaje y el colaborador confesaba que echó en falta tener a alguien a su lado, como sus hermanos, Alberto y Carlos. Miguel se ha sincerado sobre sus sentimientos y Alberto ha respondido en directo.

“Me hubiera gustado que hubieran estado, me he sentido solo pero por todos”, explicaba el colaborador de ‘Sálvame’ y, aunque reconocía que no se lo pidió expresamente, sí contaba que les llamó: “Eso tendría que salir de ellos”.

“Les he dicho, ‘Ya os vale que no me hayáis acompañado (…) Hay cosas que no se tienen que pedir, creo que ellos se han dado cuenta”, nos contaba el colaborador y explicaba que la relación de sus hermanos, por ser gemelos, es especial con lo que de algún modo se ha sentido desplazado: “Ellos no pueden vivir el uno sin el otro, tienen una relación que siempre han estado juntos, se quieren más”.

Alberto Frigenti interviene en 'Sálvame'

Eso sí, dejaba claro que su relación es estupenda. En ese momento, Jorge Javier Vázquez llamaba a uno de sus hermanos, Alberto, que reconocía su error: “Seguramente si él lo ha echado en falta tendrá razón y no hayamos estado a la altura”.

Contaba que su hermano le llamó de madrugada y estaba con su pareja: “Estaba durmiendo en casa de mi chico porque solo le veo los fines de semana y es verdad que estaba con él y no pude estar con mi hermano, pero sabe que nos tiene a los dos”.

Pero ¿Qué piensa de que se sienta desplazado? “Seguramente con razón, son sentimientos que tiene cada uno”, respondía Alberto, explicaba que con Carlos tiene una “unión” que les viene desde su nacimiento y que la vida ha ido fortaleciendo dado que viven y trabajan juntos: “Hemos planificado nuestra vida juntos porque nos vino así”.

Eso sí, también le decía a su hermano que a veces hay que pedir las cosas porque Miguel es muy independiente y tampoco muy accesible ante las llamadas: “Tú también podrías habernos dicho que necesitabas que te acompañáramos”.

La reacción de Miguel Frigenti