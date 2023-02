La fórmula de Belén Esteban y los colaboradores de 'Sálvame' para superar el desamor

Kiko Hernández no quería dar detalles porque nunca habla de su vida privada, pero sí nos explicaba que hay amigos que le han fallado cuando él ha estado mal: “Para unas risas está todo el mundo, pero cuando necesitas a una persona y no está, cruz y raya”.

Por su parte, Miguel Frigenti nos explicaba que en una ocasión lo pasó tan mal que tuvo que acudir al psicólogo: “El desamor fue la gota que colmó el vaso a todo lo que llevaba arrastrando, yo me enamoré como un loco de un señoritingo, no me dio mi espacio y yo, que soy de mecha corta, le dejé, luego quise volver y me dijo que no”.