Lydia Lozano lanza un reproche a Kiko Matamoros: “No me gustó la invitación a la boda”

Kiko Matamoros aseguraba que Marta López Álamo ha influido a la hora de decidir qué colaboradores van a asistir a su boda

La colaboradora de 'Sálvame' está dolida con su compañero: "Es a él a quien conozco desde hace 18 años"

El desencuentro de Kiko Matamoros y Marta López Álamo por los detalles de su boda

Kiko Matamoros y Marta López Álamo fueron los protagonistas del último ‘Deluxe’ hablándonos de su boda. Allí, el colaborador nos contó que su prometida ha influido a la hora de invitar a los colaboradores de ‘Sálvame’ y estas palabras han provocado el enfado de Lydia Lozano.

“A mí, la invitación que se me hizo a la boda no me gustó nada”, confesaba Lydia Lozano en ‘Sálvame’: “Eso se hizo en directo y después de decir que había discutido con Marta por los invitados, yo me di por aludida”.

El reproche de Lydia Lozano

La colaboradora cree que la han invitado porque se ha portado muy bien con Marta, pero no piensa que este sea el motivo adecuado: “A mí me gusta que me inviten porque les apetece que vaya”.

Tras lo ocurrido, Lydia concluye que su compañero no le quería invitar y Marta sí: “Ella le habrá dicho ‘hombre ¿Cómo no vas a invitar a Lydia con lo bien que se ha portado conmigo? Por ejemplo… Yo lo hice de corazón, no me tienen que invitar por eso”.