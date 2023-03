Los colaboradores de 'Sálvame' critican a la novia de Kiko Matamoros por sus "miedos" y "contradicciones" en el 'Deluxe'

El programa preparó una especie de altar, el director habría querido que los novios entraran seguidos de los invitados a su boda, pero Marta se habría negado: “Ella cuando vio el montaje dijo que no lo iba a hacer (…) Se enfadó porque no quería hacer el acting de entrar con los invitados”, transmitía Lydia Lozano.

Gema López criticaba que estuviera, de alguna forma, a medias: “O se está o no se está. O participas de esto con compañeros, que además van a ir a tu boda, o te quedas en tu casa. Venir aquí, que me entreviste Jorge, el resto que sean invitados y que no me digan nada me parece una tomadura de pelo”.