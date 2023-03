Lydia Lozano brota contra Patricia Donoso: acusó a su marido y la cuestionó

“Habla de tu verdadera vida, mentirosilla”, con estas palabras se dirigió Lydia a cámara tras escuchar a Patricia. Sin decir a qué se refería, la periodista se preguntaba por qué Patricia no había querido enseñar su piso de Miami, también que había pasado con la casa de Suiza… y así ponía en duda que la vida de Patricia esté tan llena de lujos como ella cuenta.

Pero ¿Cuál es el origen de su conflicto? El primer pique entre ellas llegó en el 'Deluxe', Patricia acudió como invitada y lanzó esta pregunta a Lydia: “¿Se puede saber por qué tu marido Charly va diciendo a la gente que no se junten con Charles y conmigo?”

“Me he quedado muerta, si no te conoce”, respondía Lydia Lozano, que negaba todo. Al parecer, tienen unos amigos en común a los que Charly habría hecho esta afirmación en la que Patricia insistía: “Le ha dicho a unos amigos nuestros que era mejor que se alejara, no sé que animadversión tiene con ‘Sálvame’ si tu trabajas aquí”.