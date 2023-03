Jorge Javier Vázquez, a Kiko Hernández: "Si está con Fran Antón, creo que debería decirlo"

Tras ver unas imágenes de Kiko Hernández con Fran Antón, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra en 'Sálvame'. Y es que, aunque no sabe si el colaborador tiene algo con el actor, sí cree que debería decirlo si es así: "En 2023 creo que todos los que salimos en televisión tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad y cierta parte de altavoz”.

Sin embargo, no dejan de llegar imágenes en la que les vemos viajando a Melilla, el colaborador nos contó que coincidieron en Buenos Aires… y ahora les hemos visto juntos en Nueva York. Su viaje coincide con el cumpleaños de Fran, con lo que parece que están celebrando juntos.

Tras ver las imágenes, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra para aclarar que no puede decir que Kiko esté con Fran porque no lo sabe, pero añadía: “Si está con él, creo que debería decirlo. En 2023 creo que todos los que salimos en televisión tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad y cierta parte de altavoz”.

Por eso, partiendo de la base de que no lo sabe, insistía: “Es una hipótesis, pero el compromiso es fundamental y decir en ciertos casos sí esto es así por compromiso. Ya en estos casos no valen las medias tintas porque lo otro no es ocultar la verdad, es mentir”.