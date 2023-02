Por otro lado, Kiko nos contó que tiene en mente montar un negocio del que no nos quiere dar detalles: “No voy a decir nada hasta que no salga”. Lo que sí afirmaba es que será el presentador de una gala que tendrá lugar el 21 de marzo.

Estas alusiones provocaban el enfado del colaborador, que decía: “El rollo del ayuntamiento no me ha gustado, si tenemos la oportunidad de que cualquier ayuntamiento… si por eso estamos hablando de que estás trincando no, trincando estaba Isabel Pantoja, yo estaba haciendo un trabajo y punto. Sobre eso no voy a permitir ni esto de suciedad porque ya no es mi pan, es el de mis hijas”.