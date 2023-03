Kiko Matamoros carga contra Lydia Lozano por lo que dijo de su boda: "Lloré, fue duro, desagradable y feo"

Así que Kiko Matamoros no podía disimular su enfado. “Yo no he subido el tono, lo ha subido ella”, decía de Lydia Lozano, a quien acusaba de ser “grosera” con su intervención: “Yo sí que lloré el lunes, me pareció desagradable, duro y feo, una grosería de un tamaño increíble que un acto de buena voluntad y de cariño se convierta en algo feo”.

Según el colaborador, no es cierto que haya discutido con Marta para invitar a Lydia: “Es mentira, yo no he discutido, he dicho que he conciliado la lista. No sé qué tiene de feo o de malo y nadie se puede ofender por eso”.