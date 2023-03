Terelu Campos lanza una pulla a Gabriela Arrocet: "Lo poco que sé de ella prefiero ni comentarlo"

Gabriela ha protagonizado varios conflictos con las Campos y es que, en un primer momento, no quiso conocer a las hermanas y luego, cuando rectificó, fueron ellas las que eludieron el momento. Pero además, Gabriela ha mencionado a María Teresa Campos en varias ocasiones, provocando los nervios tanto de Carmen Borrego como de Terelu.

Por ello, tras el zasca de Gabriela, Terelu respondía desde ‘Sálvame’: “A mí, que hable Grabiela de mí es como ciencia ficción porque no me ha visto en su puñetera vida”. Eso sí, hacía una petición y daba las gracias a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat por anticiparse: “Han dicho que poco tiene que decir a la persona que se tiene que proteger y debe proteger no solo este programa sino esta empresa, a una señora que está en unas circunstancias”.