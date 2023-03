Alejandra Rubio reacciona a la llegada de Gabriela Arrocet a Honduras: "Que cuente lo que quiera, nosotros le responderemos"

"Ha saltado bien, sí. Le pongo un 6" , ha dicho la nieta de María Teresa Campos al ver el salto de Gabriela del helicóptero y, tras esto, ha dicho qué equipo prefiere para la nueva concursante: "Que no se me malinterprete, pero ya que llega tarde, que se espabile un poquito . No le deseo el mal, quiero que lo haga bien y lo demuestre".

Además, Alejandra ha descrito cómo ve a Gabriela: "Ella tiene carácter, me siento hasta identificada, es una tía con personalidad". Momento en el que Ion Aramendi le he preguntado si cree que va a dar mucho de qué hablar en el concurso. "Espero que no de muchos disgustos en casa", ha dicho la hija de Terelu Campos, asegurando además que no tiene miedo a nada de lo que pueda decir ella: "Que cuente lo que quiera, nosotros le responderemos".