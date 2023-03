La carta de amor de Belén Esteban a 'Sálvame': "Pasará a la historia, es la mayor creación televisiva del siglo"

Belén Esteban ha concedido una entrevista a 'Papel' de 'El Mundo' para repasar su trayectoria profesional en la televisión y ha aprovechado para escribirle una carta de amor a 'Sálvame', el programa en el que considera que ha aprendido "a escuchar, a entrevistar, a presentar y a entretener a millones de personas" y que no piensa abandonar mientras siga en antena: "No sé cuándo va a acabar, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también en televisión. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón".