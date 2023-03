"¡Qué vergüenza que a una amiga le tengas miedo!", le reprochaba Belén Esteban, que cree que Carmen tiene "coj***" para arremeter contra Belén Rodríguez pero no contra Kiko Hernández; "a lo mejor no era tan amiga", respondía Carmen.

La colaboradora explicaba que la ha considerado su hermana, que ambas habrán tenido errores pero también recordaba que de 30 años de amistad, 10 no se han hablado: "En todo momento es ella quien me bloquea sin darme ni media explicación".

Pero ¿Por qué le tiene miedo? Carmen explicaba que hace años recibió una llamada de Belén que la dejó "impactada". En aquel momento, su amistad atravesaba una buena etapa y Carmen no entendió que la culpara de algo de lo que no era responsable: "Ella iba a ir a un programa de tele, de repente la llaman y le dicen que no va y me hizo responsable cuando yo no lo había negociado".