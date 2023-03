Miriam, la hija de Ginés Corregüela, reacciona a las declaraciones de Yaiza: "No comáis comida basura"

Miriam Corregüela, la hija mediática de Ginés y su defensora en plató en los debates y las galas de 'Supervivientes 2023', ya ha expresado en varias ocasiones que no cree que Yaiza sea sincera y que no le gusta que hable de la vida sentimental de su padre en televisión. Ahora, tras ver a la canaria de nuevo en 'Sálvame', ha vuelto a cargar contra ella en las redes sociales, dejando muy claro de nuevo que no quiere que siga hablando de estos temas, porque considera que desvían el foco de atención de lo que a ella verdaderamente le importa: el concurso de su padre.