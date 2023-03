Belén Esteban, contundente sobre el conflicto entre Isa P y Raquel Bollo: "Estoy viendo un Manuel que no conozco"

Para los que no estuvieron tras el último rifirrafe del reality de supervivencia, os lo contamos.

Manuel Cortés y Asraf Beno están protagonizando los enfrentamientos más duros de esta edición de Supervivientes, con acusaciones cruzadas y muchas chispas, y en plató se está viviendo con muchísima intensidad. Manuel ha acusado a Asraf de hacer cosas sólo ante las cámaras, teniendo en cuenta que ya venía advertido de fuera del reality que no era de fiar.

Isa Pantoja, pareja de Asraf y Raquel Bollo, madre de Manuel, se han visto involucradas en otro conflicto a raíz del de sus familiares y han protagonizado varios encontronazos en plató. Isa asegura que su hermano es el causante de todo esto y que ha malmetido sobre su pareja, razón por la que Manuel se está comportando de tal manera . Raquel no puede soportar lo que se dice de su hijo. Así están las cosas.

Todo esto le está generando a Belén cierta desconfianza. Tal como nos ha dicho, no se parece al Manuel que ella conoce: "Me está sorprendiendo porque no es el chico que conozco".