Asraf Beno y Manuel Cortés vuelven a enfrentarse y sale a la luz el origen de la gran tensión entre ellos

De este momento también han hablado la propia Isa Pantoja y Raquel Bollo en el plató. La hija de Isabel Pantoja ha reaccionado a todo esto, mientras ha confirmado que no le han gustado nada algunas palabras de su primo, ha explicado a Raquel Bollo su percepción de todo esto. Y ambas han terminando teniendo otro momento de tensión en directo. "Me lo esperaba de cualquiera que de mi propio primo", ha dicho ella y Raquel Bollo se lo ha recriminado: "No te victimices, no es justo lo que estás haciendo con tu primo".