Las claves para entender el 'cuarteto' amoroso de Ginés Corregüela: lo que dicen su mujer, su novia y su amante

Ginés Corregüela acaba de reencontrarse con su mujer en 'Supervivientes' y, a la vista de la situación, su novia Yaiza ha puesto rumbo a Honduras

Ginés Corregüela se muestra dispuesto a continuar con su relación a pesar de haber mantenido una relación paralela durante diez años con otra mujer, Luisa

Además, en la actualidad mantenía una relación con otra persona, Yaiza

Ginés Corregüela acaba de reencontrarse con su exmujer, Isabel Hurtado, en Honduras. La pareja se ha fundido en un largo abrazo tras el que él nos confesaba que, si le perdona, volvería con ella. Sin embargo, durante su paso por 'Supervivientes' hemos descubierto que Ginés tuvo una relación paralela durante diez años y ahora tiene una relación con otra mujer Yaiza ¿En qué punto está este 'cuarteto' amoroso?

El reencuentro de Isabel y Ginés

"Si me perdona, sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y lo he dicho: yo la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella perdonarme, pero si ella me perdona, podemos seguir igual que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más", decía Ginés pero ella pedía prudencia: "Eso tiene que ser cuando él salga y hablemos tranquilamente. No se puede decidir algo aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas. Ya hablaremos tranquilamente".

Yaiza: "Se ha intimado"

A la vista de la situación, la novia de Ginés ponía rumbo a Honduras. Y es que Yaiza se considera su actual pareja. Así lo ha dicho en 'Sálvame' en varias ocasiones y ha defendido su relación a capa y espada. “Llevamos un año hablándonos, se ha intimado y somo pareja”, decía la primera vez en 'Sálvame'.

Las pruebas de Yaiza

De hecho, Yaiza visitó el programa para mostrar sus pruebas y dejar claro que no era "la otra": “La que rompió su matrimonio no soy yo, su ruptura de matrimonio no fui yo, fui posterior a esto. La otra es con la que le estuvo siendo infiel muchos años”, explicaba.

El testimonio de Luisa en 'Sálvame'

La mujer a la que Yaiza se refería era Luisa, que también intervino en 'Sálvame'. Al parecer, mantuvieron una relación paralela al matrimonio de Ginés durante once años: "Él siempre me decía que iba a dejar a su mujer, que me quería. No te puedes imaginar todo lo que me ha dicho, lo estoy pasando mal",

El enfrentamiento en 'Sálvame' de Luisa y Yaiza

Pero además, Luisa no soportó la intervención de Yaiza en 'Sálvame' y llamó en directo para enfrenarse a ella: "Quisiera, por lo menos, que esta señorita no se ría. Es de muy poca vergüenza".

Sin embargo, se mostraba ambigua con sus declaraciones sobre la relación con Ginés: "Se ha roto en el sentido de que tampoco me encontraba bien con él porque decía que no tenía sentimientos hacia mí y yo quería, cuanto menos, mejor".

"¡Se acaba de contradecir!", acusaba Yaiza.

Luisa dio por zanjada su relación

Sobrepasada por la polémica mediática, Luisa plantaba a 'Sálvame' y daba por finalizada su relación con Ginés.

La mujer de Ginés Corregüela lo sabía todo

La última en hablar ha sido Isabel, la mujer de Ginés, que confirmaba estar al tanto de las infidelidades de su marido: "Ginés ha estado a la vez conmigo, con Luisa y con Yaiza". En una exclusiva en 'Lecturas', nos contaba que durante su matrimonio hubo muchas carencias, que tenía los papeles del divorcio arreglados pero sin recoger. De hecho, contaba que él intentó volver con ella hasta el último momento.