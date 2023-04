Belén Esteban cree que lo que Yulen Pereira ha dicho de Anabel Pantoja es "lo peor" que le podía decir: "Yo le vi entregado"

En cuanto a las declaraciones de Yulen en la portada de una revista hablando de su ruptura con la influencer, Belén no entiende nada: "He visto más pendiente a Yulen que a Anabel, lo vi entregado. Por eso, cuando veo la portada, no la compré porque no me interesa, leí que decía que no le apetecía besarla o hablar con ella... eso es lo peor que una persona te puede decir".