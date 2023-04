Belén Esteban da más detalles de todo lo que ocurrió con Toño Sanchís y responde: "¿Qué harías si te encontrases con él?"

Visto en 'Sálvame Naranja Plus'

La colaboradora recuerda lo que pasó con su exrepresentante y habla sobre ello

El momentazo de Belén Esteban hablando en inglés con el club privado donde ha cenado el rey emérito: "¿Estás buscando a Santa Claus?"

Belén Esteban, a raíz de que Kiko Hernández ha contado que ha ganado un demanda a Toño Sanchís, ha recordado algunas de las cosas que pasó con el que fuera su representante y ha contestado a las preguntas de sus compañeros.

La colaboradora ha recordado lo que hizo cuando ganó 'Gran Hermano': "Cuando dije que iba a donar el dinero, me dijo que no, pero yo dije que lo hacía. Al salir me dijo que había hecho muy mal por donar el dinero". También ha hablado del proceso judicial que ha vivido con él: "Me gasté mucho en el proceso, tuve que contratar a un calígrafo, supuestamente él o quién fuera de su alrededor me falsificaron nueve firmas y dos a mi hermano".

Además, ha contado cómo dejó la casa cuando tuvo que dejársela a ella: "Me deja la llave puesta en la perta, entrabas y la casa estaba destrozada, pero me la arregló el marido de mi amiga Tina. Me dejó en el congelador de una nevera un atún. Me quitó todo, hasta el techo de la ducha y todo, quitó la tele y la pared con los agujeros".

La colaboradora ha explicado que la deuda que él tiene con ella la heredan sus hijos: "Eso lo he dejado yo en constancia, que mi heredera puede reclamar que es dinero es para ella". Y se sincera "Muchas veces no me tenía que haber dejado venir a trabajar, a él le venía muy mal mi marido. Cuando me pasó lo de Toño todavía había noches que venía de colaboradora y le echaba de menos, aunque eso me duró poco".