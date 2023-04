Kiko Hernández, a Toño Sanchís: "¡Págame!"

El colaborador no accedió, el juicio siguió su curso, Kiko ganó en primera instancia y costas, que entonces ascendían a 20.000 euros. Y, tras las sucesivas apelaciones, la costas que ahora tiene que afrontar son 40.000 euros. El representante tiene un mes para pagar y, si no lo hace, el conflicto irá por la vía penal: "Dije no va a pagar pero me dijeron que entonces tendrá que pagar con pena de cárcel".