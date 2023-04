Belén Esteban critica a Manuel Cortés: “Espero que Raquel Bollo no se enfade”

Es más, pidiendo a su amiga Raquel que no se enfade, Belén confesaba: “Prefiero el carácter de Alma que se come a san Dios a Manuel, porque Alma no se corta un pelo y le dice las cosas claras, pero Manuel no, le veo como que va esparciendo y no me gusta”.

Isa Pantoja le dejó las cosas muy claras a Manuel Cortés en 'Supervivientes: "Yo te quiero decir cómo yo me siento. Como pareja de él y como prima vuestra me duele la situación. Como no os conocéis de mucho no entiendo tanta inquina y tanta pelea con Asraf. Me choca más que las peleas que tengáis de convivencia. Atacarle con decirle que somos un pack me deja también dentro y yo no estoy concursando aquí".