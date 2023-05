Belén Esteban responde a Alessadro Lequio: ''Qué mal informado estás''

La colaboradora se ha hecho eco de la opinión que Alessandro Lequio ha dado durante la mañana de este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’: ‘’Yo tengo que decir que Jesulín como padre no se ha involucrado con su hija mayor, pero también hay que reconocer que Belén no se lo puso del todo fácil. Con esto ni quiero excusar a Jesulín ni culpar a Belén, solo explicar lo que yo he visto que ocurría’’, son las palabras de Lequio.

Belén Esteban no lo ha dudado ni un segundo y le ha respondido en directo en el plató del programa, sin cortarse un pelo: ‘’Quiero decirle algo a Lequio, qué mal informado estás, porque mi casa siempre ha estado abierta, siempre y si hubiera tenido algún problema que hubiese ido a la Guardia Civil a decir que no le dejábamos verlo. No tenéis ni idea, ni idea, el único que tiene idea de algo de ahí se llama Antonio Rossi, como María Patiño y Gema y no voy a hablar porque ya me han escrito’’.