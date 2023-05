Jorge Javier Vázquez, sobre Iñigo Onieva: "Me he sentido un poco utilizado"

Con motivo de la despedida de Tamara Falcó, Belén Esteban ha contado que habló con Iñigo Onieva porque quería ir a un sitio y él podía ayudarle a esto, asegurando que siempre ha sido muy educado con ella después de todo lo que dijo sobre él cuando salió su deslealtad a Tamara y esto ha hecho reaccionar a Jorge Javier Vázquez : "Pues tú has tenido mucha suerte".

"En el momento que estaba la fricción y separación entre Tamara e Iñigo Onieva , hubo un momento que estaban cargando tanto contra él que yo le apoyé mucho y la verdad es que yo luego he intentado ponerme en contacto con Iñigo para una cosa y ha habido silencio absoluto", ha explicado Jorge Javier ante esto, asegurando que se ha "sentido un poco utilizado" y es que él cree que es porque Tamara Falcó es "la que dictamina con quién si y con quién no se puede relacionar Iñigo".

Además, el presentador ha hablado sobre la relación que han roto Tamara Falcó con Boris Izaguirre. "Por mucho articulo que escribiera afeando las palabras de Tamara en México en aquel congreso familiar, me parece que Tamara y Preysler se han portado fatal con él porque Boris siempre las ha defendido siempre y que le han pegado una patada y le han humillado", ha entonado el presentador.

"Lo que no entiendo es que él siga pidiendo perdón, me parece que Isabel Preysler y Tamara Falcó son muy ingratas con Boris Izaguirre y tampoco son Vargas Llosa, no han escrito ningún libro", ha dicho Jorge para concluir con el tema.