Yaiza Martín responde a las hermanas de Ginés Corregüela: "Hay cosas que a él no le van a sorprender"

Luisa María y Toni visitaron 'Sálvame' y aseguraron que Yaiza Martín no entrará en su casa porque le está haciendo mucho daño a sus padres. Las hermanas de Ginés Corregüela no entienden su actitud y la aludida responde desde el programa...

Según nos contaba Luisa María y Toni, su madre ha acudido a urgencias por episodios de ansiedad y con la tensión alta. Por ello, no están dispuestas a que sus padres sigan sufriendo dejando que Yaiza vaya a su casa.

Es más, las hermanas se mostraban también muy críticas con su propio hermano, asegurando que no les gusta cómo está concursando: "Nos está decepcionando" (...) "Ha hecho cosas que no nos gustan, sobre todo a mis padres".

"Que empiecen sentándose con el hermano, que es lo más importante", respondía Yaiza tras escuchar sus declaraciones y añadía: "Yo estoy aquí sin insultar a nadie, con un tono que no es el oportuno, pero sin insultar".

Yaiza dice no conocerlas, con lo que no puede "opinar" pero sí les daba un consejo: "Son ellas las que, sin careta, se lo tendrán que decir a él su opinión".

Pero ¿Cómo va a reaccionar Ginés cuando se encuentre con este conflicto familiar? Yaiza cree que hay cosas que "no le va no a sorprender y dejaba caer: "La relación que haya tenido con unos o con otros solo la puedo contar él".

Yaiza no aclaraba si quiere decir que tienen mala relación, "que lo diga él", respondía e insistía en que ella no estaba ahí: "Que lo diga él, yo no estaba ahí".