Yaiza Martín carga contra Miriam Corregüela, hija de Ginés: "¡A mí me hablas con educación!"

"Yo he venido y lo he defendido. No lo he tirado, simplemente me han preguntado, y porque tenga una ausencia de padre no quiere decir que sea la peor defensora del mundo". "Estás ahí para defenderlo, no para humillarlo y para insultarlo", aseguraba la superviviente. "Ella es una maquina, ella rompe la cámara con la mirada", se reía Miriam. Mucho dice de mi defensa, pero ella vino un día y tuvo que venir el representante porque daba vergüenza ajena".