El surrealista cara a cara de Yaiza Martín con sus fantasmas en directo: su respuesta descoloca a los colaboradores de 'Sálvame'

Los fantasmas de pasado han vuelto al presente en 'Sálvame' para enfrentarse a Yaiza Martín. Además, de lanzar una larga lista de descalificativos , la acusan de presuntamente robar dinero tanto a nivel personal como en un evento local. La exconcursante de 'Supervivientes' se defendía asegurando tener pruebas de todo, pero no las mostraba, provocando la exasperación de los colaboradores del programa.

Las hermanas de Ginés Corregüela visitaron 'Sálvame' y aseguraron que Yaiza nunca se sentará a su mesa. Es más, no dudaban en decir que su hermano debería romper la relación: "Yo estoy aquí sin insultar a nadie", decía. Dice no conocerlas y les retaba a decirle a Ginés "sin careta" lo que piensan.

Pero ¿Cómo va a reaccionar su pareja? Cree que hay cosas que no le van a sorprender: "Es que la relación que haya tenido con unos o con otros solo la puede contar él".

Yuqui conoce a Yaiza desde el año 2009 y la acusa de quedarse con los 3.000 euros que le dio para que se operara el pecho en su país, República Dominicana. Asegura que Yaiza viajó hasta allí con una cartilla bancaria, con lo que no pudo sacar dinero y tuvieron que facilitárselo. Allí estuvo con su familia, que también la acusa de haber presuntamente robado en el negocio de su abuelo.

Para corroborar sus palabras intervenía su tía María del Rosario, que insultaba a Yaiza desde el primer segundo: "Eres una estafadora, una estafa, una vergüenza, me cogiste el dinero y no me lo pagaste, eres una rata inmunda, nos robaste, un descaro de persona".