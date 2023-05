Kiko Matamoros, ante las palabras de Makoke: “Hay un ánimo extremo de venganza y de hacer daño por más de una parte”

María Patiño pidió a Makoke que deje a Kiko Matamoros ser feliz de cara a su próxima boda con Marta López Álamo. De hecho, le advirtió que si no lo hace contará lo que sabe. Makoke respondió que no tiene miedo, ni a María ni a Kiko y, ahora, el aludido habla en 'Sálvame' de su conflicto judicial en el que dice tener varios ases guardados en la manga.

No quiere dar detalles, pero no está dispuesto a permitir según qué cosas. Y es que a su conflicto por la denuncia de Makoke está la deuda con Hacienda: “Yo no soy el ministro de Hacienda, no le he derivado la responsabilidad de esa deuda a esta señora como van contando, fue una actuación de la Agencia Tributaria anterior a que yo me separara”.