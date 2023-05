La hija de Ginés Corregüela emociona a su padre y a Yaiza Martín: "Si ella hace feliz a mi padre y tengo que hablar con ella, hablaré con ella"

Laura Corregüela declaraba que quiere a su padre y les pedía algo tanto a él como a Yaiza Martín

“Por favor te pido que digas que mi relación era buena porque se están poniendo cosas en boca que son mentiras y me hacen daño”, pedía Laura

"Nunca te fallé y nunca te voy a fallar", respondía Yaiza Martín

Ginés Corregüela se sinceraba en 'Sálvame' sobre su situación familiar, lo mucho que quiere a sus hijas y su acuerdo de separación con su mujer. Sus palabras hacían que interviniera Laura, una de sus hijas, que le declaraba sus sentimientos, se mostraba dispuesta a aceptar a Yaiza Martín pero les hacía una petición…

Las palabras de Laura Corregüela

“Sabes que te quiero mucho, papá, mi hermana piensa de una manera por sus vivencias pero yo nunca pensaré que eres mal padre porque a lo mejor no has sido como mamá, que cuando me pasa algo está como una madre, pero sé que das la vida por mí”, decía una Laura muy emocionada.

Para ella, Ginés es “el mejor padre del mundo”, aunque reconocía sus errores con su madre y justificaba su actitud diciendo que todo el mundo “se equivoca”. De hecho, aseguraba que estará junto a ellos si la necesitan: "Yaiza ha hecho daño a mi hermana y a mi familia, solo les pido que desmientan cosas que son mentira porque están haciendo mucho daño, si Yaiza hace feliz a mi padre, si tengo que hablar con ella, hablaré con ella".

Eso sí, Laura reiteraba su petición y y es que no puede soportar los rumores: “Por favor te pido que digas que mi relación era buena porque se están poniendo cosas en boca que son mentiras y me hacen daño”.

La reacción de Ginés Corregüela

Ginés, cogiendo la mano de Yaiza que estaba emocionada, respondía a los sentimientos de su hija: “Yo también te quiero”. Además, atendía a la petición de Laura, que reiteraba que su relación ha sido buena: “La gente habla sin saber y están acusando de cosas que no es verdad”.

La respuesta de Yaiza Martín

"Nunca te fallé y nunca te voy a fallar", respondía Yaiza, que añadía: "Entiendo que digas que no me quieres pero que a tu padre lo vas a apoyar. Yo solo quiero que lo quieras a él".

Pero ¿Quiere Yaiza recuperar a Laura? La aludida respondía que la situación le "duele mucho" pero que "nunca" ha cerrado esa puerta.

Ginés Corregüela, ante la negativa de su hija Miriam: “Como padre me está consumiendo”

Minutos antes, Ginés se había mostrado afectado por su situación familiar. Y es que aunque no ha sido un padre muy presente, sí cree haber cumplido con sus obligaciones: “Les ha pagado los estudios y las he apoyado como cualquier padre”.

Ahora se arrepiente de no haber hablado más con ellas sobre sus problemas y nos contaba que, efectivamente, habla a diario con Laura pero no con Miriam, que le ha bloqueado. De hecho, Ginés tiene que ver sus publicaciones en Tik Tok a través de otros perfiles: “Nada más que con verla soy feliz, por lo menos la estoy viendo”.

Ginés sabe que no le va a invitar a su boda y le duele: “Como padre me está consumiendo”. Es más, no entiende que diga en público cosas como que él la llama y ha decidido no cogérselo.

Ginés Corregüela niega haber dejado desprotegida a su exmujer

Ante las acusaciones, Ginés ha contado que su mujer y él llegaron a un acuerdo de separación con el mismo abogado. En un principio, se dijo que el coche se lo quedara ella, pero luego vio que no podía pagar coche con su sueldo, con lo que se decidió ponerle un precio: "Di 3.000 euros y sigo pagando la letra del coche".

En cuanto a la casa, Ginés no quería que se vendiera para que sus hijas puedan acudir allí cuando lo necesiten. Acordaron que Isabel se quedara allí dos años pero luego él le dijo que se quedara cuatro.

Además, apuntaba que dividieron en dos partes "el poquillo dinero que había en el banco" pero se mostraba enfadado por lo ocurrido con su caja fuerte: "Teníamos 8.000 euros y resulta que abro la caja y hay 4.000, le dije que si íbamos a hacer las cosas bien hechas, no me parecía bien porque faltaban 4.000 (...) Ella dice que no ha cogido y yo te digo que no estoy dispuesto, cuando tenga que venir a ponerme la máquina y que me pregunten si he cogido los 4000 euros porque tengo la conciencia muy limpia".