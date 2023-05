María Patiño, al director de 'Sálvame': "Me has hecho un poco de daño"

María Patiño ha exigido a Makoke que deje ser feliz a Kiko Matamoros, de hecho, le ha advertido que, si no le deja, contará algo que sabe y por qué actúa como actúa. Sin embargo, no siempre fue así. ‘Sálvame’ recordaba sus palabras en el pasado y el vídeo molestaba mucho a la presentadora del programa.

Sincera, le decía al director Alberto Díaz: “Me has hecho un poco de daño”. Él la abrazaba a modo de disculpa y ella explicaba sus sentimientos: “No quiero que me dé la razón nadie, pero cuando me dicen que soy portavoz es como quitarme un poco el mérito de buscarme la vida y m e he sentido…”

Eso sí, dejaba claro que se siente “decepcionada” por Makoke: “Kiko Matamoros está viviendo cosas que creo que tenía que son importantes para él y yo, aunque no seamos amigos, estoy dispuesta a ayudarle y por eso no soy tan clara a la hora de hablar. Pero es verdad, sigo diciéndole a Makoke que a mí no me engaña, sigo manteniendo lo de pasado, creo que Kiko no lo hizo bien”.