Ante la inminente boda de Kiko Matamoros, María Patiño tomaba la palabra y, mirando a cámara, se dirigía a Makoke con una petición. "Makoke, deja que tu expareja sea feliz porque si no, algún día voy a contar lo que sé", advertía la presentadora y, aunque no entraba en detalles, daba una pista: "Como toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así". De este modo, María defendía a su compañero y su actitud en los últimos tiempos: "Se lo merece".

La respuesta de Makoke no se hacía esperar. Tras ver estas imágenes en 'Fiesta', decía no entender nada y tener la conciencia tranquila: ‘’A mí me da exactamente igual, no tengo ni idea de la información que pueda tener esta mujer, yo no tengo ni idea, pero esto ¿Por qué se me cuestiona a mí?’’