El reproche de Laura Fa a Belén Esteban por su ausencia en la boda de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado el ‘sí, quiero’. Sin embargo, los novios han celebrado su boda con sonadas ausencias, como la de Belén Esteban, que no acudió porque tenía previsto hacer un viaje con cinco amigas para ver un concierto de Manuel Carrasco, una decisión que otros colaboradores, como Laura Fa, no han entendido.

“Has preferido a Manuel Carrasco que a Kiko”, le decía Laura a Belén y la aludida replicaba: “No, he preferido estar con mis amigas, no me vengas con tus gili***” Además, la colaboradora aprovechaba para afearle que quemara un traje de novio como si fuera el de Kiko en el arranque del programa.

"Me he llevado fatal con Kiko, pero tengo una relación muy bonita con él y el día que se casó el primer whatsapp que recibió fue de Belén Esteban deseándole toda la felicidad del mundo, cosa que tú no has hecho", decía Belén a Laura.