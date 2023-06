Kiko Hernández, a Belén Ro: "Con lo mala que eres, todavía sigues teniendo gente a tu lado"

Belén Ro, antes amiga de Kiko Hernández y ahora enemiga, decía saber desde hace días la noticia de su supuesta boda con Fran Antón. Sin embargo, decía no importarle en absoluto y su actitud, distante, fría y muy sarcástica, ha molestado al colaborador de 'Sálvame' que, aludido, ha respondido desde el programa con toda su fuerza.

Tras conocerse la noticia de la supuesta boda de Kiko y Fran Antón, Belén Rodríguez aseguraba que lo sabía desde hacía dos semanas. Sin embargo, aseguraba que no le importa y que ni puede ni quiere hablar de ello: "Es como si te cuento cualquier cosa que no te importa", le decía a Emma García.

Ante las preguntas, Belén se desligaba diciendo que no es "ni mi circo ni son mis monos" y, desde el plató de 'Sálvame', la respuesta de Kiko Hernández llegaba arrolladora: "Estamos en igualdad porque tu vida me la suda, la diferencia es que de mí han estado todos hablando cuatro días y tú por mucho que paseas a tu novio nada".

Kiko se enfrentaba a su examigo diciendo que en 'Sálvame' no hay monos y no es ningún circo: "Es gente que te ha querido de verdad, que te ha llenado la nevera y no se merecían que tú contaras todo lo que hacían y cada mensaje que te mandaban, como Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban".