Después de varios días con especulaciones e informaciones sobre la presunta boda de Kiko Hernández con el actor Fran Antón, el colaborador de 'Sálvame' volvía al programa y anunciaba lo que jamás se hubiese esperado, siendo él uno de los rostros televisivos más reservados sobre su vida privada en todos estos años. Kiko Hernández ha declarado su amor por Fran Antón: "En septiembre sí me quiero casar contigo", decía desde el pulpillo donde tantas noticias sobre famosos ha dado. La reacción de los colaboradores no se hicieron esperar y, entre ellas, sus amigas Belén Esteban, María Patiño y Marta López no pudieron contener la emoción.