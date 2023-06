Kiko Hernández abraza a Marta López tras la polémica por su supuesta boda: "¿Tú te crees que un día así tú no ibas a estar a mi lado?"

Marta López se rompió nada más saber la noticia. Cuando 'Sálvame' anunció que Kiko Hernández se casaba con Fran Antón, ella no podía dar crédito y es que ha sido su íntima amiga durante más de 20 años y no sabía nada. Tras su regreso y enfadado por su reacción, Kiko se enfrentaba a Marta, que se derrumbaba en directo y los amigos acababan por abrazarse en un tierno momento en el que Kiko Hernández se sinceraba.

''En mi vida me imaginé que yo no fuera a estar'', decía Marta López y su actitud, entre lágrimas, molestaba mucho a Kiko Hernández. Y es que la colaboradora dice sentir que, desde hace más de un año, ya no forma parte de la vida del colaborador.