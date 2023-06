Manuel Cortés arremete contra todos en su exclusiva en la revista ‘Diez Minutos’. Es más, exige una rectificación a su prima, Isa Pantoja, y advierte que si no lo hace podría tomar medidas. Pero además, Manuel carga contra ‘Sálvame’, a quienes acusa de tener “inquina”.

Ahora, Manuel acusa a su prima en la revista ‘Diez Minutos’ de actuar de forma “sibilina” y “para hacer daño”. En su opinión, ha insinuado “cosas muy feas” sobre él y advierte: “Si no las aclara, tomaré mis medidas. Lo que ha dicho y lo que ha dejado en el aire es muy feo”.

Es más, cuenta que cuando coinciden en el plató de reality, Isa se muestra “muy distante” con él, tanto que no le dirige la palabra: “La gente piensa que Isa lo está haciendo todo perfecto, pero… yo no pido que me cambien de sitio en el plató ni nada”.