Adara, tras la confesión de su madre sobre su infancia: "No tengo relación con mis abuelos"

“No tengo ninguna relación con ellos porque no me gustó lo que pasó con mi madre”, ha añadido Adara que no ha querido entrar en detalles porque así se lo han pedido sus tías, simplemente nos ha contado que no habla con ellos desde que tenía 13 o 14 años. Es más, tiene claro que la situación no va a cambiar: “No se va a resolver”.