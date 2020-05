Kiko Matamoros y Lydia Lozano, primeros cocineros de 'La última cena' tras freír los mejores huevos

En ‘Sálvame’ arranca ‘ La última cena’ rompiendo un mito: el de no sé ni freír un huevo. Ya sea con puntilla o sin ella, esta era la prueba que tenían que hacer los colaboradores de ‘Sálvame’. Los chefs que les vigilarán de cerca reconocían que no es fácil porque a cada persona le gustan de una manera: “Que lo hagan como quieran, es freír un juego libre”, nos decía Sergi Arola.

Lydia Lozano ha sido la encargada de romper el hielo friendo el huevo. Le gustan con la clara blanquita, sin puntilla y con la yema que se pueda mojar, pero las críticas han empezado a la hora de echar el aceite, cuando Patiño gritaba: “¿Con esa cantidad? ¡Qué locos estáis! Tenéis que tener las venas podridas; “Me como el huevo, no me bebo el aceite”, respondía Lydia y se quejaba porque ella no cocina en vitrocerámica. De hecho, se equivocaba de fuego.