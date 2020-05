Estalla en directo el conflicto de Adara y su padre: "Lo único que quiere es humillarme"

Adara nos ha explicado en ‘Sálvame’ a qué se refería su madre con sus palabras en ‘Supervivientes’. Elena nos contó que se siente culpable porque no acabó con una situación que le perjudicó a ella y a sus hijos durante su infancia y Adara nos ha contado que no se refiere a su padre, se refiere a una expareja que vivió con ellos: “Nos trataba mal a todos, le teníamos auténtico pánico”.

La indignación de Adara

Adara no ve posible una reconciliación con su padre

“Lo único que quiere es humillarme”, cree Adara reprochando a su padre que se haya puesto del lado de su ex en la separación. Por eso, tiene claro que no se quiere reconciliar con él: “No hablo desde el rencor, hablo desde el dolor”. Y es que le supone más dolor estar bien con él “y que me haga este tipo de cosas” que alejarse y que no le haga nada más.