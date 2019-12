La madre de Adara responde al aviso de querella de Hugo Sierra: "No ha habido conductas siniestras"

Helena ha entrado en directo en 'Sálvame' dispuesta a aclarar "unas cosas", después de haber recibido un mensaje de los abogados de Hugo Sierra invitándole a retractarse de sus declaraciones anteriores: "He recibido de parte del abogado de Hugo Sierra un acto de conciliación previa. Vamos, un aviso de querella ya que Hugo se siente calumniado e injuriado a través de los programas en los que yo he participado mientras he defendido el apoyo a mi hija Adara. No tengo problema de leer este comunicado, aun más cuando mi conciencia está absolutamente tranquila", ha empezado diciendo.