Rocío Flores habla del motivo por el que llamó a su madre, Rocío Carrasco: "Son cosas personales"

Antonio David se sometió al 'PoliDeluxe' el pasado sábado y sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie. Durante su entrevista se contó que su hija, Rocío Flores, se había puesto en contacto con su madre, Rocío Carrasco, pero no había obtenido respuesta. Pero ¿Por qué dio el paso de hablar con ella? José Antonio León ha podido hablar en exclusiva con Rocío sobre el polígrafo de su padre y aclarar qué le llevó a llamar a su madre.

Ya sabemos que le cuesta mucho hablar en los medios de comunicación, por lo que no ha querido dar muchos detalles. Aun así, ha defendido una vez más, a su padre: "Siempre lo he dicho, dice verdades como puños". En cuanto a la llamada, solo ha dicho que son "cosas personales". Pero le ha sorprendido la especulación de si estaba embarazada: "¿Quién yo? No, no rotundo".