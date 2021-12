María Patiño no desvela la identidad de este hombre, pero sí da algunas pistas durante el directo a toda la audiencia del programa: "Es un hombre famoso, de Mediaset y me fascinan sus ojos". Después, 'Socialité' da más detalles de la pillada sentimental, acude al lugar donde se produjo la traición a Burgoa y confiesan: "Les pillaron aquí".

"Me ha reconocido sentirse atraído por Cynthia", dijo Alonso Caparrós . Sin embargo, el colaborador de 'Sálvame' le explicó en privado que ese amor por su compañera de reality tenía algunos "matices".

El torero respondió que "no" y el polígrafo dictaminó que Canales mentía. Por lo tanto, se sentía atraído. El torero se quiso defender en plató de 'Secret Story': "También dijo el polígrafo que mentía cuando dije que no habíamos estado en contacto ninguno de los dos antes de ir al programa y ella sabe como yo que nosotros no hemos mantenido ninguna conversación desde que hemos estado allí". "Eso es verdad", ha añadido Cynthia.