Alba Carrillo no se fía de Cynthia Martínez. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido muy dura con la concursante de ‘Secret Story’, conocida por haber tenido relaciones con José Antonio Canales cuando él tenía pareja. Carrillo ha ido a dar durante su intervención y todos los presentes en el plató se han sorprendido con sus palabras: “Una persona que ha tenido de medio representante a Antonio David no me da buena espina”.