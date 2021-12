Alba Santana se despide de su padre: “Le quiero mucho y aunque no tengo relación con la viuda ni he venido a darle el pésame a ella, sí me quería despedir de él”

Alba Santana se despide de su padre, Manolo Santana, en la Caja Mágica donde el mundo del deporte le rinde homenaje. Alba, que también sufrió la pérdida de su madre, Mila Ximénez, este mismo año, nos contaba que no tiene fuerzas y que aunque no tenía relación con su padre, tenía que acudir a despedirse: “Aunque no tengo relación con la viuda ni he venido a darle el pésame a ella, sí que me quería despedir de él personalmente y así va a ser”.