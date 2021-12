Retrocedemos treinta años para hacer nuestro particular homenaje a Manolo Santana y qué mejor manera de hacerlo que recordando uno de sus momentos televisivos más tiernos; el que ambos protagonizaron en el mítico programa ‘Hablando se entiende la basca’.

Aquel día, el programa llevaba como título ‘Mi padre es el mejor’ y de eso justo fue a hablar la hija de Manolo Santana, de lo bueno que era el tenista con ella y de lo orgullosa que estaba. Fue una escena de lo más tierna en la que él, desde el público, no dejaba de lanzar a su hija miradas y sonrisas de complicidad.

La hija de Mila Ximénez estaba algo tímida en su primera vez en Telecinco, pero eso no fue impedimento para que mostrara todo lo que sentía por su padre. Como decía el programa, para ella su padre era el mejor y aseguró sentirse “muy orgullosa” de él.

“Me regaña cuando me porto mal”, aseguró en ‘Hablando se entiende la basca’ mientras su padre la miraba con una sonrisa desde el público. “Hoy hemos tenido una pequeña pelea porque me puse muy caprichosa y se enfadó conmigo”, aseguró tímida la hija del tenista.

En aquella tierna entrevista, Alba Santana demostró que sentía una gran admiración por su padre e incluso también practicaba el tenis: “Juego bien, pero no como él. Él me enseñó y dice que soy buena”, aunque aclaró cuál era su verdadera vocación: “Quiero ser actriz. Me gustaría trabajar en la tele”, dijo la hija de Mila Ximénez con solo siete años.