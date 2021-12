“Aunque no tengo relación con la viuda ni he venido a darle el pésame a ella, sí que me quería despedir de él personalmente y así va a ser”, decía Alba Santana tras dar el último adiós a su padre, Manolo, que fallecía a los 83 años. Alba hacía estas declaraciones ante las preguntas de Kike Calleja en 'Sálvame' y daba las gracias por el cariño que siempre recibe de todos los compañeros de su madre, Mila Ximénez, provocando la emoción de todo el equipo. Además, el programa ha querido darle todo su apoyo dedicándole un emotivo aplauso.